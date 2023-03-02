МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе на скептицизме по поводу восстановления экономики Китая после отмены там ковидных ограничений, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые биржи АТР торгуются без единой динамики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3310,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2152,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,87%, до 20440 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,62%, до 2427,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 7255,4 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 27497,87 пункта.

Власти Китая упразднили коронавирусные ограничения в стране, но на восстановление экономики потребуется еще время. "Отчасти проблема заключается в том, что мы все еще не можем сказать, что после отмены ограничений, связанных с политикой "нулевого" коронавируса, все вернулось на круги своя", — сказал порталу MarketWatch партнер пекинского офиса юридической фирмы Perkins Coie Джеймс Циммерман (James Zimmerman).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на неоднозначные статданные по Южной Корее. Так, объем промышленного производства страны в январе снизился в годовом выражении на 12,7%, а в месячном — вырос на 2,9%.