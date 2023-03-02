МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг несколько снижается, пессимизм на внешних площадках не способствует покупкам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Акции на Мосбирже открыли торги четверга ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.18 мск снижается на 0,42%, до 2269,98 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 1047,53 пункта.

Разная степень снижения основных индексов объясняется ростом курса доллара на 32 копейки, до 75,47 рубля.

В четверг на российском рынке акций продавцы оказались в большинстве, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Как на российских, так и на мировых площадках присутствует некоторая доля тревожности ввиду неопределенности перспектив развития глобальной экономики, добавляет Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Биржи АТР преимущественно снизились, ведущие европейские площадки также в основном также опускаются, следует из данных торгов. И лишь апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к повышению и растет на 0,2%, до 84,5 доллара за баррель.

"На рынке РФ дивидендные новости сегодня могут поступить от "Фосагро", которая ранее осуществила достаточно щедрые выплаты за первое полугодие и первые девять месяцев 2022 года (780 рублей и 318 рублей соответственно)", — также отмечает Кожухова.