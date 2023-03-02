МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются, на что могла повлиять и вышедшая ранее макростатистика и финансовые отчёты компаний, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам февраля

По состоянию на 13.30 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,34%, до 7 888,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 7 200,98 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 15 231,45 пункта.

Годовая инфляция в зоне евро, по предварительной оценке, замедлилась только до 8,5% с 8,6% месяцем ранее. Прогноз составлял 8,2%.

В то же время безработица в еврозоне в январе составила 6,7%, что соответствует пересмотренному уровню декабря. Ожидалось сохранение на первоначальной отметке в 6,6%.

Акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) дешевеют в ходе торгов на 1,5% после публикации финотчетности. В четвертом квартале компания нарастила чистую прибыль и выручку, но объем продаж пива за период снизился.

При этом в целом на мировых фондовых рынках трейдеры больше склонны к уходу от риска: американские фондовые биржи закрылись в основном снижением в среду, а азиатские индексы также по итогам торгов четверга продемонстрировали в основном снижение.