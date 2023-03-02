МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг после публикации данных о числе заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном в минусе

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09%, до 32691,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,76%, до 11293 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,51%, до 3931,37 пункта.

До открытия основных торгов минтруда США опубликовал данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 190 тысяч, в то время как ожидался рост показателя.

Данные, являющиеся индикатором состояния рынка труда, имеют особое значение для инвесторов, поскольку они также могут указать на дальнейшие действия Федрезерва США.

"Спрос на работников должен ослабнуть по мере того как влияние жесткой монетарной политики укрепится и распространится более широко в экономике", — цитирует агентство Блумберг старшего экономиста High-Frequency Economics по США Рубилу Фаруки (Rubeela Farooqi).

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, число аналитиков, ожидающих повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, составило 69%, в то время как в начале недели их доля превышала 70%. А еще в первой половине февраля такого мнения придерживались 90% аналитиков.