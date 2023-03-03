МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei закрылся вблизи трехмесячного максимума, последовав вверх за индексами Уолл-стрит. Наибольший рост японскому индексу обеспечили акции компании Fast Retailing, которая отчиталась о высоких месячных сопоставимых продажах в магазинах ее бренда Uniqlo. Индекс деловой активности в сфере услуг России повысился в феврале

Nikkei вырос на 1,56% и закрылся на отметке 27 927,47 пункта, что стало самым высоким показателем с 15 декабря и самым заметным дневным ростом с 18 января. За неделю индекс поднялся на 1,73%.

Более широкий индекс Topix вырос сегодня на 1,25% до 2019,52 пункта, а за неделю прибавил 1,57%.

"Рост японских акций оправдан, поскольку эти компании выигрывают от восстановления экономики Китая. Китайские туристы, приезжающие в Японию, также поддержат японскую экономику, — сказал Дзюн Морита, директор исследовательского отдела Chibagin Asset Management. — Но сегодняшний рост может оказаться избыточным. Кроме того, на Уолл-стрит рост вчера тоже был слишком сильным. Инвесторы могли быть излишне оптимистичны в отношении перспектив процентных ставок в США".

Американские рынки акций вчера выросли. Доходность казначейских облигаций отступила от достигнутых ранее максимумов после комментариев президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика о том, что он предпочитает "медленный и устойчивый" путь повышения процентных ставок центрального банка.

Доходность 10-летних американских государственных облигаций вчера превысила 4%, а доходность 10-летних японских государственных облигаций в начале сессии пересекла интервал, установленный Банком Японии.

Акции Fast Retailing принесли Nikkei 107,83 пункта. Они подорожали на 3,87% после того, как компания опубликовала данные о 21%-ном скачке сопоставимых февральских продаж в магазинах ее бренда Uniqlo по сравнению с февралем предыдущего года.

Акции производителя лекарств Daiichi Sankyo выросли на 5,13%, а производителя кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical — на 3,01%.

Все, кроме трех из 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи, сегодня выросли, причем субиндекс сектора точных приборов поднялся на 2,55%.

Субиндекс оптовой торговли подскочил на 2,4%, при этом акции Mitsui & Co и Mitsubishi Corp выросли на 4,13% и 2,38%, соответственно.

Бумаги фармацевтической компании Otsuka Holdings потеряли 4,25% и стали аутсайдерами в составе Nikkei. Страховой сектор потерял 0,32%, это худший показатель среди отраслевых субиндексов.