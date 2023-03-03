МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу показывают рост вслед за остальными фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов. Отражаются на торгах и корпоративные новости. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 13.42 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 7 959,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 7 342,63 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 15 485,15 пункта.

В пятницу мировые фондовые рынки больше склонны к росту: биржи Азии выросли в пределах 1,5%, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также показывают рост.

Отражаются на торгах и корпоративные новости. Так, акции Lufthansa дорожают на 5,5% после выхода сильного финотчета. Компания по итогам года получила чистую прибыль после убытка годом ранее, а выручка подскочила почти вдвое. Бумаги Volvo Car дорожают на 3,1%, в феврале продажи автомобилей выросли в годовом выражении на 22%.

Удорожание меди на 0,8% поддерживает стоимость акций горнодобывающих компаний региона. Так, бумаги Glencore дорожают на 2,4%, ArcelorMittal — на 2,1%, Rio Tinto — на 2,7%.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику, которая несколько сдерживает рост. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 52 пунктов с 50,3 пункта в январе. Предварительная оценка составляла 52,3 пункта.