МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу поднимаются, следует из данных торгов. Общая склонность к риску поддерживает торги, при этом рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Американские биржи в основном падают в четверг

По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12%, до 33 059 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 12 095 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3 994 пунктов.

В пятницу трейдеры в целом склонны к риску: азиатские индексы завершили торги ростом в пределах 1,5%, биржи Европы также поднимаются.

Внимание сохраняется вокруг политики Федрезерва по ставке. Регулятор долгое время держал ставки на низком уровне, но с прошлого года стал их повышать на фоне высокой инфляции. Хотя рост потребительских цен показывает замедление, инфляция остается выше целевого уровня. Рынки оценивают, когда может завершиться цикл повышения.

"Не имеет значения, насколько медлит ФРС, не важно, сколько они будут говорить о том, что собираются делать; сложностей избежать не получится… Когда рынки и экономика так долго были зависимы и излечивались низкими ставками и количественным смягчением, подходящего момента для смягчения не наступит никогда", — цитирует телеканал CNBC старшего инвестиционного директора Bleakley Питера Буквара (Peter Boockvar).

По данным CME Group, 72,3% аналитиков ожидают нового повышения ключевой ставки ФРС в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.