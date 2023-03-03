МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в пятницу повышаются. Доходность американских гособлигаций взяла паузу после недельного ралли, вызванного опасениями насчет того, что ФРС продолжит в течение более длительного периода повышать процентные ставки. Индексы Уолл-стрит завершили неделю самыми серьезными потерями в этом году

Dow Jones Industrial Average после открытия прибавил 72,76 пункта, или 0,22%, до 33 076,33 пункта. S&P 500 поднялся на 16,67 пункта, или 0,42%, до 3998,02 пункта, а Nasdaq Composite добавил 61,67 пункта, или 0,54%, до 11 524,65 пункта.