Американские индексы повышаются на фоне отката доходности гособлигаций
Ведущие фондовые индексы США в пятницу растут на фоне отката доходности гособлигаций
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в пятницу повышаются. Доходность американских гособлигаций взяла паузу после недельного ралли, вызванного опасениями насчет того, что ФРС продолжит в течение более длительного периода повышать процентные ставки.
Dow Jones Industrial Average после открытия прибавил 72,76 пункта, или 0,22%, до 33 076,33 пункта. S&P 500 поднялся на 16,67 пункта, или 0,42%, до 3998,02 пункта, а Nasdaq Composite добавил 61,67 пункта, или 0,54%, до 11 524,65 пункта.
https://1prime.ru/Index/20230303/839971035.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.