МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, по итогам недели также могут оказаться в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы повышаются на фоне отката доходности гособлигаций

По состоянию на 18.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,41%, до 33139,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,19%, до 11600,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,83%, до 4013,85 пункта.

Фондовые индексы США растут второй день подряд, а с начала недели Dow Jones увеличился на 0,8%, NASDAQ — на 1,2%, S&P 500 — на 0,8%.

"Такая динамика посылает сигнал о том, что на рынке может присутствовать некоторая техническая сила. Этого может быть достаточно для того, чтобы рынки росли в отсутствие других факторов", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного стратега National Securities Corp. Артура Хогана (Arthur Hogan).

В пятницу инвесторы также оценивают данные статистики, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале сократился до 55,1% с показателя января в 55,2%. Аналитики прогнозировали большее снижение индекса – до 54,5%.