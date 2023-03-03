Европейские фондовые индексы в пятницу выросли на сильной макростатистике из Китая и США
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов пятницы на сильной макростатистике по Китаю и США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 7 947,11 пункта, французский CAC 40 – на 0,88%, до 7 348,12 пункта, немецкий DAX – на 1,64%, до 15 578,39 пункта.
А за неделю FTSE 100 увеличился на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, DAX – на 2,42%.
По словам аналитиков, в пятницу оптимизм на мировых рынках, в том числе и на европейских, был вызван статистикой из Китая и США, которая оказалась лучше прогноза. Эти данные, отмечают эксперты, снизили опасения трейдеров за состояние мировой экономики.
"Общему настроению способствовали более благоприятные, чем ожидалось, экономические отчеты, которые, хотя и усилили опасения по поводу повышения ставок, позволили создать впечатление, что экономическая картина может быть не такой ужасной, как прогнозировалось в начале года", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).
https://1prime.ru/Index/20230303/839972280.html