МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов пятницы на сильной макростатистике по Китаю и США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы Франции и Германии выросли после двух дней снижения

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 7 947,11 пункта, французский CAC 40 – на 0,88%, до 7 348,12 пункта, немецкий DAX – на 1,64%, до 15 578,39 пункта.

А за неделю FTSE 100 увеличился на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, DAX – на 2,42%.

По словам аналитиков, в пятницу оптимизм на мировых рынках, в том числе и на европейских, был вызван статистикой из Китая и США, которая оказалась лучше прогноза. Эти данные, отмечают эксперты, снизили опасения трейдеров за состояние мировой экономики.

"Общему настроению способствовали более благоприятные, чем ожидалось, экономические отчеты, которые, хотя и усилили опасения по поводу повышения ставок, позволили создать впечатление, что экономическая картина может быть не такой ужасной, как прогнозировалось в начале года", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).