МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются, кроме индексов Китая, которые реагируют на прогнозы по экономике страны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на ожиданиях экономического роста

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% — до 3 320,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2 149,17 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,07% — до 20 582 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1% — до 2 458,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 7 330,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,21%, до 28 265,5 пункта.

В основном биржи Азии показывают рост, что обусловлено динамикой американских рынков. Индексы Уолл-стрит закрыли торги пятницы ростом в пределах 2%.

При этом китайские индексы находятся под давлением последних экономических прогнозов. В воскресенье власти оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. Объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.

Рынки также ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на текущей неделе. Инвесторы надеются услышать от главы регулятора подсказки по дальнейшей монетарной политике на фоне по-прежнему высокой инфляции и рисков рецессии.