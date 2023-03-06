МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые рынки в пятницу резко выросли, завершив в плюсе волатильную неделю. Доходность казначейских облигаций США снизилась, а экономические данные помогли инвесторам абстрагироваться от растущей вероятности повышения процентных ставок ФРС в более длительной перспективе. Считаем риски: каковы шансы российского рынка до конца года

Все три ведущих индекса США в пятницу набрали более 1%, а технологический Nasdaq повысился почти на 2%, получив поддержку от акций корпоративных гигантов, чувствительных к динамике процентных ставок. Доходность американских гособлигаций откатилась после комментариев представителей центробанка, которые смягчили опасения насчет инфляции и процентных ставок.

"Все внимание по-прежнему приковано к ФРС и тому, насколько умело центробанк сможет замедлить экономику, — отметил Дэвид Картер, управляющий директор JPMorgan Private Bank. — ФРС говорит рынкам то, что они хотят услышать, но также предупреждает, что ставки, возможно, придется повысить сильнее, и это зависит от поступающих макроданных".

За всю неделю ведущие индексы также повысились, причем S&P прервал трехнедельную негативную серию, а DJIA, вернувшись на позитивную территорию с начала года, зафиксировал первый недельный прирост с конца января.

Кроме того, за прошлую неделю S&P 500 прорвался через скользящие средние за 50 и 200 дней — два важных технических уровня.

"Это указывает на проявляющиеся сдвиги, — сказал Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth. — Многие подозревают о происходящем, но они не хотят остаться за бортом".

Данные Института управления поставками (ISM) и S&P Global по индексам менеджеров по снабжению (PMI) в пятницу показали, что активность в сфере услуг США в феврале росла стабильными темпами, а темпы роста закупочных цен замедлились.

"Инвесторам понравились данные ISM, которые в целом указали на устойчивый рост и замедление цен, — пояснил Картер. — Таким образом, инвесторы готовы остаться на борту и уже меньше беспокоятся насчет посадки". Назван справедливый курс доллара

Dow Jones Industrial Average в пятницу повысился на 387,4 пункта, или 1,17%, до 33 390,97 пункта, S&P 500 набрал 64,29 пункта, или 1,61%, до 4045,64 пункта, а Nasdaq Composite — 226,02 пункта, или 1,97%, до 11 689,01 пункта.

Все 11 секторов S&P 500 по итогам торгов выросли. Секторы технологий и дискреционного потребительского спроса возглавили подъем.

Сезон отчетности за 4-й квартал вышел на финишную прямую, о результатах не отчитались еще семь компаний S&P 500. Согласно данным Refinitiv, результаты 68% фирм превзошли консенсус-оценки.

При этом, согласно ожиданиям аналитиков, прибыль в S&P 500 в целом в 4-м квартале упала на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, аналитики прогнозируют снижение прибыли в первые два квартала 2023 года.

Бумаги Apple Inc подорожали на 3,5%. Как заявил банк Morgan Stanley, акции компании могут вырасти еще на 20% в этом году благодаря вероятному запуску подписки на устройства Apple.

Бумаги Broadcom Inc повысились на 5,7%. Прогноз выручки компании на 2-й квартал превысил оценки аналитиков, так как рост инвестиций в ИИ стимулировал спрос на чипы.

Акции Costco Wholesale Corp подешевели на 2,1% после того, как ее квартальная прибыль не оправдала ожиданий из-за влияния высокой инфляции на потребительский спрос.

Акции поставщика полупроводников Marvell Technology Inc снизились на 4,7%. Ее прогнозы прибыли и выручки на 1-й квартал не оправдали ожидания аналитиков.

Количество растущих акций превысило количество снижающихся в соотношении 4,54 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 2,36 к 1 на Nasdaq.

В составе индекса S&P зафиксировано 23 новых 52-недельных максимума и два новых минимума, а у Nasdaq — 79 новых максимумов и 57 новых минимумов.

Объемы торгов на американских биржах в пятницу составили 10,83 млрд акций против среднего значения 11,10 млрд бумаг за последние 20 сессий.