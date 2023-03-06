МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник в целом стабильны, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом позднее на неделе. Американские индексы готовятся продемонстрировать недельный рост

По состоянию на 14.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04%, до 33 400 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,08%, до 12 321,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — повышался на 0,01%, до 4 050,25 пункта.

Одним из главных событий недели являются грядущие выступления председателя американского центробанка Джерома Пауэлла перед конгрессом. Во вторник глава ФРС выступит перед банковским комитетом, в среду — перед комитетом по финансовым услугам.

Рынки надеются услышать от Пауэлла подсказки о планах Федрезерва относительно ставки на фоне по-прежнему высокой инфляции и рисков рецессии, в частности инвесторов интересуют сроки возможного завершения цикла повышений.

По данным CME Group, аналитики ожидают нового повышения ключевой ставки в марте: 72,3% — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 27,7% — уже на 50 базисных пунктов.