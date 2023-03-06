МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном растут в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Поддерживают индексы рисковые настроения мировых трейдеров. При этом британский FTSE 100 снижается под давлением негатива в горнодобывающем секторе. Азиатские биржи в основном выросли в ожидании действий ФРС

По состоянию на 13.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,37% — до 7 917,9 пункта. Французский CAC 40 рос на 0,39% — до 7 376,55 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15 612,55 пункта.

Мировые трейдеры в основном склонны к риску в начале недели. Фондовые индексы Азии закрылись преимущественно в плюсе. Биржи США в пятницу также завершили торги уверенным ростом — в пределах 2%.

При этом на британский FTSE 100 оказывает давление падение горнодобывающего сектора на фоне удешевления меди на 1%. В выходные власти Китая озвучили прогноз по росту ВВП страны на текущий год, который оказался слабее ожиданий. КНР является одним из основных мировых потребителей этого промышленного металла. В результате акции Rio Tinto дешевеют на 2,7%, Glencore — на 2,4%, ArcelorMittal — на 1,3%.

Инвесторы также оценивают макростатистику. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, хотя ожидалось увеличение на 1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в январе уменьшился на 2,3% при прогнозе уменьшения на 1,8%.