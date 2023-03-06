МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник, трейдеры находятся в ожидании комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также статистики рынка труда страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит слабо колеблются перед выступлением главы ФРС

По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,21%, до 33459,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 11724,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,22%, до 4054,68 пункта.

Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Инвесторы рассчитывают получить от главы ФРС подсказки относительно дальнейшей политики регулятора.

"Пауэлл может удивить рынки на этой неделе своим выступлением, но они уже настроены на то, что повышение учётной ставки будет происходить с шагом в 25 базисных пунктов", — цитирует агентство Блумберг рыночного стратега Nikko Asset Management Джона Вейла (John Vail).

Рынки также находятся в ожидании информации с рынка труда США, которая будет опубликована в пятницу. И, по мнению Вейла, данные за февраль могут оказаться "хуже" январских, и это немного успокоит инвесторов в их опасениях слишком резкого ужесточения монетарной политики.