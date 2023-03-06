Европейские индексы выросли в ожидании выступления главы ФРС
Европейские индексы в понедельник выросли в ожидании выступления главы ФРС
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам понедельника, инвесторы во всем мире ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7 929,79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,34%, до 7 373,21 пункта, немецкий DAX – на 0,48%, до 15 653,58 пункта.
Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Мировые рынки рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора.
"Комментарии Пауэлла будут внимательно изучаться инвесторами, и любые "ястребиные" сигналы могут привести к волатильности на рынках", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела исследований FOREX.com и City Index Мэтью Уэллера (Matthew Weller).
https://1prime.ru/Index/20230306/839991815.html
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