МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам понедельника, инвесторы во всем мире ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Европейские фондовые индексы выросли на оптимизме из Китая и США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7 929,79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,34%, до 7 373,21 пункта, немецкий DAX – на 0,48%, до 15 653,58 пункта.

Во вторник и среду Пауэлл будет выступать в конгрессе США. Мировые рынки рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

"Комментарии Пауэлла будут внимательно изучаться инвесторами, и любые "ястребиные" сигналы могут привести к волатильности на рынках", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела исследований FOREX.com и City Index Мэтью Уэллера (Matthew Weller).