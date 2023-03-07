МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в плюсе на ожиданиях экономического роста

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,16%, до 3 327,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,7%, до 2 137,11 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднимается на 1,21% — до 20 853 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,46%, до 2 473,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7 367 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,34%, до 28 332,5 пункта.

Инвесторы обращают внимание в частности на макростатистику. Так, объем экспорта из Китая в феврале сократился на 6,8% год к году, хотя ожидалось падение на 9,4%. Импорт в то же время снизился на 10,2%, прогнозировалось уменьшение на 5,5%.

Также ЦБ Австралии принял ожидаемое решение повысить учетную ставку до 3,6% с 3,35%, что стало самым высоким уровнем с мая 2012 года, когда ставка составляла 3,75%. Розничные продажи в Австралии при этом поднялись в январе на 1,9% в месячном выражении.

Рынки всего мира также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом во вторник и среду. Инвесторы ждут, что глава американского центробанка даст больше подсказок о дальнейших планах регулятора.