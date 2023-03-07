МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня поднялся до трехмесячного максимума, а более широкий индекс Topix вырос до максимума с конца 2021 года, поскольку падение доходности долгосрочных казначейских облигаций США улучшило настроения инвесторов. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

Тем не менее, по словам аналитиков, рост остается сдержанным из-за неопределенности в преддверии сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в конгрессе, важнейшего отчета о занятости в США в пятницу и последнего решения главы Банка Японии Харухико Куроды по процентной ставке перед уходом в отставку.

Индекс Nikkei вырос на 0,25% до 28 309,16 пункта после достижения максимума 28 398,27 пункта в начале сессии — уровня, который в последний раз наблюдался 1 декабря.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,42% и закрылся на отметке 2044,98 пункта. В ходе сессии он достиг отметки 2046,11 пункта, самого высокого уровня с ноября 2021 года.

"До понедельника, когда мы увидим реакцию рынка на отчет о занятости в США, основное внимание будет сосредоточено на долгосрочной доходности в США", — сказал Кадзуо Камитани, стратег Nomura Securities.

После взлета на 4,5% за последние восемь сессий Nikkei "кажется немного потяжелевшим", добавил Камитани, который ожидает, что индекс может снижаться до конца недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отошла от многомесячного максимума прошлой недели в 4,091%. В ходе токийской сессии она составляла около 3,95%.

В последнее время чиновники ФРС высказывались в пользу того, что дальнейшее повышение ставок, в том числе на заседании ФРС на следующей неделе, будет постепенным.

"Рынок акций восстанавливается с прошлой недели, и это отражает некоторое облегчение среди участников рынка по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики США", — говорит Масаюки Китикава, главный макроэкономист Sumitomo Mitsui Asset Management.

Из 225 компонентов Nikkei 151 вырос, 66 упали и восемь торговались без изменений.

Наилучшие результаты показал сектор нефти и газа, выросший на 2,05%, поскольку цены на сырую нефть продолжали расти на фоне надежд на восстановление экономики Китая.