МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 утром во вторник придерживается флэтовой линии. Снижение сектора материалов после разочаровывающих макроданных по Китаю нивелирует рост акций Ashtead вслед за тем, как арендодатель оборудования опубликовал благоприятные годовые прогнозы. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

FTSE 100 стабилизировался на уровне 7826 пунктов, ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 также придерживался флэтовой линии.

Сектор промышленных металлов потерял 0,1%. Макроданные по балансу внешней торговли Китая за январь-февраль указали на сохраняющийся слабый спрос на продукты этой страны.

Бумаги Ashtead Group Plc подорожали на 2,7%, поддержав сектор промышленных товаров и услуг. Компания повысила годовые прогнозы финансовых показателей, а также оценку капитальных затрат на следующий год.

Позднее сегодня председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в банковском комитете сената США. Участники рынков будут ждать от него намеков касательно будущего курса денежно-кредитной политики.