МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня достиг максимума за 6,5 месяцев, продолжив рост пятую сессию подряд. Менее жесткий прогноз Федеральной резервной системы и ожидания того, что Банк Японии не будет в ближайшее время менять стимулы, способствовали росту интереса к рисковым активам. Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов впервые с 20 сентября

Вчерашний рост американских технологических акций перекинулся и на их японские аналоги, а снижение иены до многомесячного минимума обеспечило более широкую поддержку, даже когда валюта отыграла некоторые потери.

Акции строительных и финансовых компаний, которые обычно движутся в противоположных направлениях в зависимости от изменения доходности облигаций, сегодня совместно обеспечили прирост Nikkei. Инвесторы отдавали предпочтение акциям с высокой дивидендной доходностью перед окончанием финансового года, который в Японии завершается в марте.

Nikkei закончил сессию с повышением на 0,63% до 28 623,15 пункта. В ходе сессии индекс достиг отметки 28 734,79 пункта, самого высокого уровня с 26 августа 2022 года.

В преддверии важных событий в пятницу, включая важнейшие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и последнее политическое решение главы Банка Японии Харухико Куроды перед уходом в отставку, некоторые инвесторы начали фиксировать прибыль.

Но подъем на рынке все равно был широким: 186 из 225 компонентов Nikkei выросли, 31 упали, а восемь остались без изменений.

Список лидеров возглавили акции оператора универсальных магазинов Seven & i Holdings. Они подорожали на 4,09% после сообщений СМИ о том, что компания закрывает некоторые из своих супермаркетов Ito Yokado.

Акции кредитора Resona Holdings подросли почти на 4%. Наибольшую поддержку индексу Nikkei оказали акции поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron. Они выросли на 1,25% и принесли Nikkei 20,5 пункта.

Индекс Topix вырос по итогам сессии на 0,97% до 2071,09 пункта, оставшись недалеко от внутридневного максимума в 2071,60 пункта, самого высокого уровня с сентября 2021 года. Волна роста приостановилась

Во второй день выступлений в конгрессе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свое заявление, сделанное во вторник, о повышении процентных ставок потенциально более быстрыми темпами. В то же время он подчеркнул, что решение, которое будет принято позднее в этом месяце, будет зависеть от экономических данных.

"Основной сценарий Пауэлла по-прежнему предполагает повышение ставки на 25 базисных пунктов, поэтому он хотел предупредить рынок — такова моя интерпретация", — сказал Кэндзи Абэ, стратег по акциям в Daiwa Securities.

Между тем, "для действий Банка Японии на этой неделе не было особых оснований", поскольку инфляционное давление все еще относительно низкое, а времени до окончания финансового года осталось мало, сказал Абэ.