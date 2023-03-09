МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Великобритании сегодня снизились. Инвесторы готовятся к вероятному ускорению и продлению периода повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Акции горнодобывающих компаний также оказали давление на индекс "голубых фишек", так как цены на металлы упали на фоне укрепления доллара. Индекс Nikkei достиг максимума за 6,5 месяца по итогам четверга

Лондонский индекс "голубых фишек" FTSE 100 к 08.19 по Гринвичу просел на 0,5%, а индекс компаний со средней капитализацией потерял 0,6%.

Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк готов повысить процентные ставки и потенциально — на более значительную величину, если этого потребуют данные по занятости и инфляции в США.

Члены Банка Англии, устанавливающие ставки, все еще дискутируют насчет паузы или дальнейшего повышения ставок, но позиция Пауэлла заставила инвесторов учесть в котировках вероятность второго варианта, что обычно сказывается на рисковых активах.

Акции Rio Tinto оказали наибольшее давление на FTSE 100, поскольку акции этой горнодобывающей компании торгуются уже без права на получение дивидендов. Падение цен на железную руду и цветные металлы оказало негативное влияние на более широкий сектор.

Акции Aviva выросли на 3,3% после того, как страховщик отчитался о 35%-ном росте операционной прибыли, а также объявил о программе выкупа акций на сумму 300 млн фунтов.