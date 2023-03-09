МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются в четверг, свидетельствуют данные торгов. На торги влияют корпоративные новости, в том числе по финотчетности компаний. Индекс "голубых фишек" снизился на торгах четверга

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,73% — до 7 871,85 пункта. Французский CAC 40 — на 0,56%, до 7 283,51 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15 580,15 пункта.

На торги влияют новости компаний, которые продолжают отчитываться о своих финпоказателях по итогам квартала и года. Акции Hugo Boss дешевеют на 2%, так как компания ожидает в текущем году нарастить продажи слабее, чем в предыдущем.

Бумаги Credit Suisse дешевеют на 3,9% после новостей о том, что банковская группа отложила публикацию окончательного отчета о финансовых результатах за прошлый год после комментариев Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции немецкой компании по недвижимости LEG Immobilien упали в цене на 9,4%, компания сообщила о приостановке выплаты дивидендов. А бумаги французской JCDecaux падают в цене на 10%, так как группа решила не выплачивать дивиденды в текущем году.

Сектор горнодобывающих компаний региона снижаются, что сдерживает британский FTSE 100. Акции Rio Tinto дешевеют на 4,5%, BHP — на 4,1%, Anglo American — на 1,6%.