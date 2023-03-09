МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили четверг преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Индекс "голубых фишек" снизился на торгах четверга

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,22%, до 3276,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2113,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 19925,74 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,53%, до 2419,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 7311,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 28623,15 пункта.

Каких-то значимых факторов для азиатских рынков в четверг не наблюдалось, а вышедшая макростатистика оказалась противоречивой. Поэтому инвесторы в том числе в Азии ожидали новостей из крупнейшего финансового центра мира — США, которые могут повлиять на монетарную политику в стране.

Позже выйдет статистика рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в феврале сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%.

Кроме того, позднее в четверг будет опубликована статистика первичных заявок на пособие по безработице в США. Эксперты ожидают, что показатель за неделю по 4 марта вырос на 5 тысяч, до 195 тысяч заявок.