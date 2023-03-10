МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу прервал свое пятидневное ралли и показал наиболее сильное падение почти за три месяца. Бумаги финансовых компаний резко упали на фоне решения центрального банка о сохранении денежно-кредитных стимулов, негативно сказывающихся на будущих прибылях этих компаний. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Кроме того, японский рынок акций и в особенности его банковский и технологический секторы уже находились под давлением после произошедшего накануне падения индексов на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei закрылся с понижением на 1,67% до 28 143,97 пункта после того, как в ходе предыдущей торговой сессии протестировал более чем шестимесячный максимум на отметке 28 734,79 пункта.

Снижение котировок наблюдалось во всех секторах рынка, однако значительно более резким оно оказалось в финансовом секторе, упавшем на 4,4%. Из 225 компонентов индекса 206 подешевели, 15 выросли и 4 не изменились в цене.

Индекс Topix упал на 1,91% до 2031,58 пункта, отступив от 17-месячного максимума в 2071,60 пункта, достигнутого в четверг.

Тем не менее за неделю Nikkei прибавил 0,78%, а Topix — 0,6%.

Доходность ключевых 10-летних гособлигаций Японии упала до 0,385%, наиболее низкого уровня с 24 января, отступив от потолка в 0,5%, установленного Банком Японии в рамках его политики контроля кривой доходностей.

"Это падение усилило негативную динамику в бумагах банков, страховщиков и тому подобных компаний", — считает Масахиро Итикава, главный аналитик-стратег по рынкам в Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Снижение фьючерсов на фондовые индексы США продолжается, оказывая дополнительное давление на Nikkei, однако я думаю, что отметка 28 000 пунктов должна удержаться", — добавил он.

Фьючерсы на S&P 500 понизились на 0,73% после 1,8%-ного падения индекса накануне, преимущественно из-за нервозности на рынке после того, как привлечение капитала SVB Financial Group привело к 60%-ному обвалу ее бумаг.

Лидерами по темпам снижения в составе Nikkei стали бумаги банка Resona Holdings, подешевевшие на 7,47%. Бумаги Chiba Bank упали на 7,33%, а акции Mitsubishi UFJ Financial Group — на 6,13%.

В технологическом секторе бумаги инвестора в стартапы SoftBank Group упали на 6,26%, а акции онлайн-компаний Rakuten Group и Recruit Holdings — на 4,11% и 3,28% соответственно.