МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы заметным снижением, гонконгский индекс упал на 3%, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии падают следом за рынками в США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,4%, до 3230,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,24%, до 2087,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,04%, до 19319,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,01%, до 2394,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,28%, до 7144,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,67%, до 28143,97 пункта.

Инвесторы в Азии переняли пессимизм американский рынков, которые завершили торги четверга снижением более чем на 1,5%. Мировые рынки погружены в депрессию на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США. Ранее на этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл заявил о намерение и дальше повышать ставку.

По данным CME Group, 54,3% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

Рынки также продолжают оценивать решение центробанка Японии по итогам очередного заседания. Регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. В то же время индекс цен производителей (PPI) в Японии в феврале в годовом выражении составил 8,2%, прогноз составлял 8,4%. Курс монетарной политики японского регулятора разнится с другими мировыми центробанками.