МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Рынки акций в мире оказались под давлением после падения банковского сектора США, что связано с ожиданиями дальнейшего повышения ставки ФРС. Индекс FTSE 100 опустился до месячного минимума

По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,04% — до 7 718,9 пункта. Французский CAC 40 — на 1,48%, до 7 207,59 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 15 384,95 пункта.

Мировые фондовые рынки снижаются: в Азии биржевые индексы опустились в пределах 3%, фьючерсы на фондовые индексы США также в минусе. Причиной послужили опасения в банковском секторе США.

В среду американская SVB Financial Group объявила о намерении разместить акции на сумму почти в 2 миллиарда долларов, а также сообщила о завершении продажи значительной части портфеля ценных бумаг на продажу, что усилило опасения по поводу влияния от повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В результате акции SVB упали в цене по итогам торгов четверга на 60,4%, на предторгах дешевеют еще на 45,7%. Банковский сектор США просел на 6,5%, в том числе акции Bank of America упали в цене на 6,2%, Citigroup — на 4,1%, Morgan Stanley — на 3,9%. Акции Credit Suisse в ходе торгов пятницы дешевеют на 3,8%, торгуясь у исторического минимума, Societe Generale — на 5,6%, Deutsche Bank AG — на 7,2%.

Инвесторы обращают внимание и на внутренние новости. Так, объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился сильнее ожиданий — на 0,3% к декабрю при прогнозе снижения на 0,1%. В годовом выражении показатель снизился на 4,3%, ожидалось уменьшение на 4%. Годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, по итогам февраля при этом осталась на уровне января в 8,7%.