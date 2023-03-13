МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются без единой динамики на ряде факторов

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,76%, до 3 254,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2 090,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,16%, до 19 737 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,35%, до 2 403,04 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,38%, до 7 117,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,52%, до 27 717 пунктов.

Фондовые биржи США закрылись в пятницу падением по основным индексам в пределах 1,8%, а вот фьючерсы на них поднимаются в понедельник — в пределах 1,7%.

На мировые фондовые рынки оказывает влияние ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

Если ранее большинство аналитиков закладывали повышение этой ставки в марте на 0,5 процентного пункта (до 5-5,25% годовых), то теперь, по оценке CME Group, 92,3% опрошенных уверены в сохранении темпов повышения — на 0,25 п.п., до 4,75-5%, при этом 7,7% допускают сохранение ставки на текущем уровне.