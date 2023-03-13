МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник упал более чем на 1%. Падение возглавили акции банков: инвесторы напуганы последствиями краха Silicon Valley Bank (SVB), произошедшего на прошлой неделе. Банк Англии заявил об устойчивости банковской системы страны

Акции автопроизводителей понесли потери под давлением укрепившейся иены, причем темп падения задавала Mitsubishi Motors.

Nikkei к закрытию опустился на 1,11% до 27 832,96 пункта. Ему удалось отскочить с дневного минимума 27 631,53 пункта — самого низкого уровня со 2 марта.

Индекс более широкого рынка Topix снизился на 1,5% до 2000,99 пункта. В ходе сессии он впервые с 1 марта опускался до 1987 пунктов.

Худшую динамику среди 33 секторов показал банковский субиндекс, потерявший 4,01%. За ним следовали субиндексы страхового сектора и финансовых фирм, которые упали на 3,66% и 2,82% соответственно.

Пресс-секретарь правительства Японии попытался развеять опасения по поводу последствий краха SVB. На его взгляд, ситуация с SVB не повлияет на японских кредиторов.

Субиндекс производителей транспортного оборудования снизился на 2,34%, в то время как иена выросла к доллару до одномесячного максимума.

Падение на японских биржах последовало за пятничным хаосом на Уолл-стрит. Тогда акции банков обвалились после краха SVB, который стал крупнейшим с финансового кризиса. США вызовут еще больше проблем в мире, заявила Захарова

Министерство финансов и ФРС США в выходные объявили о ряде мер в поддержку банковской системы. Это привело к уверенному росту американских фьючерсов в понедельник.

"Ко вторнику индексы, возможно, восстановятся до предыдущих уровней", — считает стратег Nomura по акциям Кадзуо Камитани. Он добавил, что инвесторы будут внимательно следить за 25-дневнойй скользящей средней, которая сейчас проходит на 27 713 пунктов.

Хотя перспективы денежно-кредитной политики ФРС омрачены крахом SVB, Камитани полагает, что макроданые в США, по всей видимости, останутся в фокусе внимания и "инвесторам, безусловно, необходимо обратить внимание на индекс потребительских цен", который выйдет во вторник.

Худшую динамику среди кредиторов в составе Nikkei показал Condordia Financial Group: его акции упали на 5,29%. За ними следовали бумаги Mizuho, подешевевшие на 4,94%.

Аутсайдером в составе Nikkei в целом стала Mitsubishi Motors: ее бумаги рухнули на 6,46%. Вслед за ними шли акции Mazda и Nissan, потерявшие 5,96% и 4,95% соответственно.