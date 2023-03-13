Японский индекс Nikkei опустился более чем на процент по итогам торгов понедельника
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник упал более чем на 1%. Падение возглавили акции банков: инвесторы напуганы последствиями краха Silicon Valley Bank (SVB), произошедшего на прошлой неделе.
Акции автопроизводителей понесли потери под давлением укрепившейся иены, причем темп падения задавала Mitsubishi Motors.
Nikkei к закрытию опустился на 1,11% до 27 832,96 пункта. Ему удалось отскочить с дневного минимума 27 631,53 пункта — самого низкого уровня со 2 марта.
Индекс более широкого рынка Topix снизился на 1,5% до 2000,99 пункта. В ходе сессии он впервые с 1 марта опускался до 1987 пунктов.
Худшую динамику среди 33 секторов показал банковский субиндекс, потерявший 4,01%. За ним следовали субиндексы страхового сектора и финансовых фирм, которые упали на 3,66% и 2,82% соответственно.
Пресс-секретарь правительства Японии попытался развеять опасения по поводу последствий краха SVB. На его взгляд, ситуация с SVB не повлияет на японских кредиторов.
Субиндекс производителей транспортного оборудования снизился на 2,34%, в то время как иена выросла к доллару до одномесячного максимума.
Падение на японских биржах последовало за пятничным хаосом на Уолл-стрит. Тогда акции банков обвалились после краха SVB, который стал крупнейшим с финансового кризиса.
Министерство финансов и ФРС США в выходные объявили о ряде мер в поддержку банковской системы. Это привело к уверенному росту американских фьючерсов в понедельник.
"Ко вторнику индексы, возможно, восстановятся до предыдущих уровней", — считает стратег Nomura по акциям Кадзуо Камитани. Он добавил, что инвесторы будут внимательно следить за 25-дневнойй скользящей средней, которая сейчас проходит на 27 713 пунктов.
Хотя перспективы денежно-кредитной политики ФРС омрачены крахом SVB, Камитани полагает, что макроданые в США, по всей видимости, останутся в фокусе внимания и "инвесторам, безусловно, необходимо обратить внимание на индекс потребительских цен", который выйдет во вторник.
Худшую динамику среди кредиторов в составе Nikkei показал Condordia Financial Group: его акции упали на 5,29%. За ними следовали бумаги Mizuho, подешевевшие на 4,94%.
Аутсайдером в составе Nikkei в целом стала Mitsubishi Motors: ее бумаги рухнули на 6,46%. Вслед за ними шли акции Mazda и Nissan, потерявшие 5,96% и 4,95% соответственно.
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