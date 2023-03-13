МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Влияет на мировые торги ситуация с банкротством ряда американских банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB). Азиатские биржи в основном выросли на новостях из Китая

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,19% — до 7 578,5 пункта, французский CAC 40 — на 2,47%, до 7 042,1 пункта, немецкий DAX — на 2,54%, до 15 035,75 пункта.

Европейские торги подверглись влиянию волатильности в банковском секторе США. Бумаги Credit Suisse в результате падают в цене на 11,9%, торгуясь вблизи исторического минимума, акции испанской Santander дешевеют на 7,1%, итальянского банка Intesa Sanpaolo — на 6,6%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В результате биржи США в пятницу упали в пределах 1,8%, также в понедельник дешевеют доллар и нефть, а золото растет в цене. В целом рынки склонны к уходу от риска.

Инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал SVB. Акции HSBC в Лондоне дешевеют на 4%.