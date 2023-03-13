МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник не показывают однозначной динамики, следует из данных торгов. Рынки продолжают следить за ситуацией с банкротством ряда американских банков на фоне повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Европейские биржи опускаются на фоне ситуации в банковском секторе

По состоянию на 14.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11%, до 32 200 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,1%, до 12 100,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3 915,5 пункта.

Мировые рынки в целом волатильны в начале недели на фоне ситуации с банками в США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

При этом в США объявили о мерах поддержки: власти страны с 13 марта решили предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В результате аналитики перестали закладывать ускорение повышения ставки ФРС в марте, теперь, по данным CME Group, 86,4% аналитиков ждут увеличения ставки прежними темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

"Обещание поддержки вернет уверенность рынкам. Но с точки зрения ФРС есть дополнительные риски, которые необходимо рассмотреть, что займет некоторое время", — рассказал агентству Блумберг аналитик Pepper International Кэрол Пеппер (Carol Pepper).