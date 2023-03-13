МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в понедельник начались со снижения. Акции банков падают из-за опасений насчет последствий банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Ожидания касательно паузы в повышении процентных ставок ФРС, между тем, усилились. Фондовые индексы США растут после выхода статистики по стране

Dow Jones Industrial Average утром опустился на 89,71 пункта, или 0,28%, до 31 819,93 пункта. S&P 500 понизился на 26,47 пункта, или 0,69%, до 3835,12 пункта, а Nasdaq Composite потерял 97,43 пункта, или 0,87%, до 11 041,46 пункта.