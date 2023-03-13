МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали по итогам понедельника снижение, рынки реагировали на падение банковского сектора США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Индексы Уолл-стрит снижаются из-за опасений насчет последствий коллапса SVB

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 2,58% — до 7 548,63 пункта, французский CAC 40 — на 2,9%, до 7 011,5 пункта, немецкий DAX — на 3,04%, до 14 959,47 пункта.

В пятницу, 10 марта, власти Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федрезерва США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. При этом власти также закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

На этом фоне акции немецкого Commerzbank упали по итогам понедельника на 12,71%, бумаги Credit Suisse — на 9,58%, испанской Santander — на 7,35%, а нидерландской ING — снизились на 6,79%.

"Мы наблюдаем изъятие ликвидности — классическая вещь, которую можно ожидать после кредитного события, подобного тому, что происходит в SVB", — приводит агентство Блумберг мнение главы инвестиционного отдела Atomos Хейга Батгейта (Haig Bathgate). "Люди пугаются, сокращают долю акций и переходят в государственные облигации. Они задаются вопросом, окажутся ли другие в подобном положении, поскольку такие вещи не происходят в одиночку", — заключил эксперт.