ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Торговая сессия понедельника на американском фондовом рынке завершилась умеренными и разнонаправленными изменениями основных индикаторов на фоне проблем банковского сектора. Индексы Уолл-стрит снижаются из-за опасений насчет последствий коллапса SVB

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,28%, до 31 819,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 3 855,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, вырос на 0,45%, до 11 188,84.

В лидерах падения в понедельник оказался First Republic Bank, чьи акции упали в цене на 61,83%, но после закрытия торгов уже демонстрируют рост на 1,38%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года и вторым в истории.

Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

При этом в США объявили о мерах поддержки: власти страны с 13 марта решили предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В результате аналитики перестали закладывать ускорение повышения ставки ФРС в марте, теперь, по данным CME Group, 86,4% аналитиков ждут увеличения ставки прежними темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.