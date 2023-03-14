Фондовые индексы АТР снижаются в пределах двух процентов
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются в пределах примерно 2%, свидетельствуют данные торгов. Опасения за банковский сектор США способствуют волатильности на мировых рынках.
По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88% — до 3 239,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2 069,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%, до 19 343 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 2,05%, до 2 361,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,44%, до 7 006,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,04%, до 27 264,5 пункта.
Обеспокоенность инвесторов по поводу банковского сектора США вызвала волну распродаж на мировых рынках.
Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.
В результате эксперты усомнились, что Федеральная резервная система (ФРС) США в марте ускорит темпы повышения ставки. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают повышения на 25 базисных пунктов, как и в феврале — до 4,75-5% годовых. А 24% ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75%. Регулятор стал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии.
"В мировых финансах усиливается напряжение, и это несмотря на то, что влияние региональных банков США на неамериканские банки минимально, а мировые системы хорошо капитализированы и обеспечены ликвидностью", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
https://1prime.ru/Index/20230314/840057915.html