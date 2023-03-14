МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются в пределах примерно 2%, свидетельствуют данные торгов. Опасения за банковский сектор США способствуют волатильности на мировых рынках. Фондовые индексы АТР преимущественно растут

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88% — до 3 239,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2 069,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%, до 19 343 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 2,05%, до 2 361,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,44%, до 7 006,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,04%, до 27 264,5 пункта.

Обеспокоенность инвесторов по поводу банковского сектора США вызвала волну распродаж на мировых рынках.

Ранее в марте было объявлено о закрытии банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

В результате эксперты усомнились, что Федеральная резервная система (ФРС) США в марте ускорит темпы повышения ставки. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают повышения на 25 базисных пунктов, как и в феврале — до 4,75-5% годовых. А 24% ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75%. Регулятор стал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии.

"В мировых финансах усиливается напряжение, и это несмотря на то, что влияние региональных банков США на неамериканские банки минимально, а мировые системы хорошо капитализированы и обеспечены ликвидностью", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).