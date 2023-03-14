МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник заметным снижением, поскольку риск рецессии американской экономики негативно сказывается на мировых рынках в целом, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Nikkei резко упал по итогам торгов вторника

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,72%, до 3245,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,98%, до 2075,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,27%, до 19247,96 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 2,56%, до 2348,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,41%, до 7008,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,19%, до 27222,04 пункта.

"Азиатские акции реагируют на растущие риски рецессии в США, которая произойдет раньше, чем ожидалось ранее", — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии акций в Азии в Societe Generale Франк Бензимра (Frank Benzimra).

Опасения рецессии американской экономики возникли ещё ранее в ответ на цикл повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. И они ещё больше обострились в последние дни, после краха трех американский банков.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

До того SVB объявил, что оказался в трудном положении и вынужден распродавать активы, которые обесценились на его балансе в связи с ростом учетной ставки. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.