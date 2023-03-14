МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги вторника заметным ростом после выхода данных о замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США замедлилась до шести процентов

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,89%, до 32101,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,62%, до 11369,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,35%, до 3907,8 пункта.

На американских фондовых рынках во вторник наблюдается заметный рост после публикации данных по потребительским ценам в стране. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее, как и ожидали аналитики.

Данные по инфляции могут повлиять на решение по монетарной политике Федеральной резервной системы США.

Кроме того, котировки растут на факторе коррекции в банковском секторе после снижения днем ранее, когда инвесторы оценивали крах трех американских банков. Так, регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.