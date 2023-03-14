МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом после падения в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы растут перед выходом данных по инфляции

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,17%, до 7 637,11 пункта, французский CAC 40 — на 1,86%, до 7 141,57 пункта, немецкий DAX — на 1,83%, до 15 232,83 пункта.

В понедельник FTSE 100 упал на 2,6%, французский CAC 40 — на 2,9%, немецкий DAX — на 3%. Такое снижение было вызвано опасениями вокруг американского банковского сектора.

На этой неделе в четверг пройдет заседание Европейского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Центробанк также представит обновленные экономические прогнозы.