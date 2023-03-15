МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются на фоне ослабления опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Рынки следуют динамике американских бирж. Фондовые индексы АТР показывают снижение

По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,67% — до 3 267,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2 089,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,42%, до 19 522 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,52%, до 2 384,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 7 062,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 27 254,4 пункта.

Торги в Азии следуют динамике фондовых бирж США. Основные фондовые американские биржи во вторник продемонстрировали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 2,1%.

Фондовые рынки восстанавливаются после падения, связанного с обеспокоенностью по поводу банковского сектора США после закрытия ряда банков. Инвесторы опасались, что на банках негативно отразилась политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ключевой ставки.

"Закрепление менее "ястребиных" настроений дало некоторый катализатор для восстановления склонности к риску. Больше не было негативных новостей о том, что у другого банка или фонда проблемы, что позволяет успокоить настроения инвесторов", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, розничные продажи в Китае в январе-феврале выросли на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось, в декабре показатель снизился на 1,8%. А промпроизводство выросло на 2,4% год к году, прогнозировалось увеличение на 2,6%, в декабре наблюдался рост на 1,3%.