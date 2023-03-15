МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Торги на британском фондовом рынке в среду начались со снижения. Аутсайдером в составе индекса стали акции страховщика Prudential, который опубликовал годовые результаты. Инвесторы ждут весенней бюджет, который выйдет позже в среду. Фондовые биржи АТР показывают рост

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 на момент написания обзора просел на 1,4%. Торги он начал в минусе, после того как во вторник подскочил более чем на 1%.

Акции Prudential подешевели на 4,3%. Страховщик, специализирующийся на операциях в Азии, отчитался о 8%-ном скачке годовой прибыли. Однако финансовый директор компании Джейм Тернер сказал, что риски Prudential в связи с Silicon Valley Bank оцениваются в 1 млн долларов. Это "минимальный" уровень, если сравнивать с суммарным долговым портфелем на сумму на 23 млн долларов.

Снижение цен на золото негативно отразилось на акциях компаний, добывающих драгоценные металлы. Их субиндекс потерял 1,4%.

Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250, в большей степени ориентированный на британскую экономику, опустился на 0,3%.

Инвесторы с нетерпением ждут весенний бюджет Великобритании. Министр финансов Джереми Хант выступит в парламенте с заявлением по бюджету примерно в 12.30 по Гринвичу.