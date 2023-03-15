МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги среды снижением более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в банковском секторе США. В Африке растет сопротивление диктату США, заявил спикер партии Зимбабве

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,36%, до 31719,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 11324,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 3865,13 пункта.

Американские индексы открылись заметным снижением, инвесторы продолжают оценивать проблемы банковского сектора США, которые влияют на работу финансовой отрасли и в других странах.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в стране после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, в Штатах были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.

Эти события повлияли и на европейский банковский сектор. Так, акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse дешевеют уже на 30%, обновляя исторические минимумы.