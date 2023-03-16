МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, продолжая негативную динамику бирж в Европе и США на опасениях проблем в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго ожидает роста экспорта российского угля в АТР

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,49%, до 3 247,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 2 065,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,65%, до 19 218 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 2 369,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,54%, до 6 960,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,01%, до 26 954,5 пункта.

В среду европейские биржи закрылись падением, индексы США — также в основном в минусе. Эксперты отмечали, что инвесторы опасаются влияния жесткой монетарной политики на банковский сектор после банкротств крупных банков.

В США закрылись несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB) — в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Фондовый индекс банковского сектора США упал, а в среду появились опасения по поводу одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Его акции подешевели на 24%, позднее Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Влияет на торги и макростатистика. Так, экспорт Японии в феврале вырос на 6,5% год к году, ожидался рост на 7,1%, импорт поднялся на 8,3%, а прогнозировался рост на 12,2% в годовом выражении.