Фондовые индексы Европы поднимаются в ожидании решения ЕЦБ по ставке на торгах четверга
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются после падения, связанного с опасениями за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов. Рынки также ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,65% — до 7 392,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 6 920,19 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 14 805,25 пункта.
Днем ранее индексы Европы упали на 3-4% на фоне проблем в банковском секторе, причем акции швейцарского Credit Suisse по итогам торгов подешевели на 24%. В четверг бумаги банка дорожают на 17,3%, восстанавливаются и биржевые индексы.
Беспокойство на рынках вызвало закрытие на прошлой неделе нескольких банков в США. Это в свою очередь усилило опасения по поводу ужесточения монетарной политики.
При этом на акции Credit Suisse влияли и корпоративные новости. Ранее главный акционер банка — саудовский Saudi National Bank — исключил возможность предоставления дополнительной финпомощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. Позднее Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
Важным событием четверга является объявление итогов заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку до 3,5% с 3% годовых, что совпадает с заявлениями главы регулятора Кристин Лагард в начале марта.
https://1prime.ru/Index/20230316/840091953.html