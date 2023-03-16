МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются после падения, связанного с опасениями за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов. Рынки также ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Крах американских банков поставил планы ЕЦБ под угрозу

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,65% — до 7 392,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 6 920,19 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 14 805,25 пункта.

Днем ранее индексы Европы упали на 3-4% на фоне проблем в банковском секторе, причем акции швейцарского Credit Suisse по итогам торгов подешевели на 24%. В четверг бумаги банка дорожают на 17,3%, восстанавливаются и биржевые индексы.

Беспокойство на рынках вызвало закрытие на прошлой неделе нескольких банков в США. Это в свою очередь усилило опасения по поводу ужесточения монетарной политики.

При этом на акции Credit Suisse влияли и корпоративные новости. Ранее главный акционер банка — саудовский Saudi National Bank — исключил возможность предоставления дополнительной финпомощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. Позднее Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Важным событием четверга является объявление итогов заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку до 3,5% с 3% годовых, что совпадает с заявлениями главы регулятора Кристин Лагард в начале марта.