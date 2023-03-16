МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением, поскольку возможный банковский кризис в США и Европе создает общемировой "фондовый пессимизм" и кризис доверия, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Nikkei вернул часть утраченных из-за Credit Suisse позиций

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,12%, до 3226,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,53%, до 2049,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,72%, до 19203,91 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,08%, до 2377,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,46%, до 6965,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 27010,61 пункта.

"Падение акций Credit Suisse вызвало кризис доверия, который отозвался во всем мире. Доверие — важнейший фактор финансовой системы, и недавние события показывают, как легко его можно пошатнуть", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Smartkarma Марк Чедвик (Mark Chadwick).

Глобальный пессимизм возник на опасениях рецессии после краха нескольких американских банков. Проблемы банковского в США сектора оказали влияние и на Европу, что привело к резкому падению капитализации европейских банков накануне. Особенное давление испытал швейцарский Credit Suisse, акции которого в среду обновили очередной исторический минимум и в отдельный момент дешевели почти на 30%.