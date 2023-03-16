МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг в основном показывают слабое снижение, следует из данных торгов. Инвесторы проявляют осторожность на фоне сохраняющейся волатильности. Названы последствия делистинга российских бумаг с бирж США

По состоянию на 13.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% — до 32 036 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,27%, до 12 411 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,1%, до 3 921,25 пункта.

На рынках сохраняется волатильность из-за неопределенности в банковском секторе. На прошлой неделе были закрыты несколько американских банков, что усилило на рынках опасения по поводу влияния на экономику жесткой монетарной политики ФРС. В результате в понедельник просел банковский сектор США.

А в среду распродажи коснулись банков Европы, где лидером снижения стал Credit Suisse. Снижение фондовых рынков при этом сопровождалось падением стоимости нефти и меди. В четверг биржи и сырьевые цены восстанавливаются.

"Инвесторы пытаются плавать в "красном" море, поскольку вокруг царит беспокойство по поводу того, где появится следующая слабина в мировом банковском секторе", — приводит портал MarketWatch слова аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).