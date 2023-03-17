МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня вырос под руководством банковского сектора и акций производителей электроники. Опасения насчет кризиса в Silicon Valley Bank и Credit Suisse Group спали, и это улучшило настроение на рынке. Азиатские биржи закрыли торги четверга в минусе

Nikkei сегодня поднялся на 1,2% до 27 333,79 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 1,15% до 1959,42 пункта.

Однако за всю неделю Nikkei снизился на фоне зарождающегося банковского кризиса, который стимулировал спад доходности облигаций. При этом участники рынка резко умерили ожидания насчет будущего повышения процентных ставок на Западе.

На азиатских и американских рынках наблюдалось ралли в рисковых сегментах, которое должно продолжиться на европейских биржах.

"Поддержка со стороны американских банков восстановила доверие общественности к банковской системе, что привело к ралли благодаря смягчившимся опасениям, — пояснила аналитик CMC Markets Тина Тэн. — Недавние события подразумевают, что центробанки, скорее всего, ограничат темпы повышения ставок, что может привести к фундаментальным сдвигам на фондовых рынках".

Японская иена откатилась с месячного максимума против доллара, пара доллар/иена торговалась по 133,78.

Акции Sony Group Corp и Mizuho Financial Group Inc прибавили 3,52% и 1,96% соответственно, возглавив прирост в Nikkei.

Бумаги Taisei Corp упали на 8,13% и возглавили спад. Акции Nippon Sheet Glass Co Ltd подешевели на 2,41%.

Из 225 компонентов Nikkei сегодня выросли 147, снизились 74, а 4 остались у флэтовой линии.