МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Котировки акций на Лондонской фондовой бирже выросли в начале сессии пятницы на фоне ралли бумаг банков, вызванного мерами поддержки. Эти меры ослабили опасения по поводу глобального банковского кризиса. При этом акции производителей сырья дорожают на фоне роста цен на сырьевые товары. Индекс Nikkei завершил торги пятницы ростом

К 8.15 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 поднялся на 1,1%, продолжив рост после повышения почти на 1% на предыдущей сессии.

Опасения по поводу глобального банковского кризиса начали ослабевать после того, как крупнейшие банки США бросили тонущему First Republic Bank спасательный круг в виде 30 млрд долларов.

Британский банковский сектор продемонстрировал рост на 1,4%.

Дорожают включенные в FTSE 100 бумаги производителей промышленных металлов. Они выросли в цене на 3,3% благодаря росту цен на большинство недрагоценных металлов.

Акции энергетических компаний также выросли в цене на 3,5% на фоне подорожания бумаг Shell и BP на 3,3% и 3,9% соответственно в связи с повышением нефтяных цен.

Цены на нефть выросли после того, как встреча представителей Саудовской Аравии и России успокоила рынки на фоне высоких ожиданий спроса со стороны Китая.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, вырос на 0,5% благодаря росту на 6,4% акций компании Bodycote после того, как как она сообщила об увеличении годовой выручки.