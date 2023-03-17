МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу, однако по итогам недели могут оказаться в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР коррекционно выросли после снижения двух предыдущих дней

По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 1,14%, до 31879,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 11663,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3925,5 пункта.

С понедельника Dow Jones увеличился на 0,3%, NASDAQ подскочил почти на 5%, S&P 500 — на 2%.

В целом неделя отметилась значительной волатильностью, инвесторы следили за ситуацией вокруг банковского сектора в США и Европе, оценивая возможное ее влияние на действия центробанков.

На следующей неделе, 21 и 22 марта пройдет заседание Федрезерва США. По данным CME Group, более 70% опрошенных прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%.

В пятницу рынки оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в феврале остался на уровне января при ожидаемом его росте. А Индекс потребительских настроений в США, согласно предварительной оценке, в марте неожиданно снизился — до 63,4 пункта.