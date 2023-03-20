МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк создал Центр ценовых индексов, который будет разрабатывать репрезентативные индексы цен на товары российского экспорта и внутреннего рынка, сообщает пресс-служба банка. Минсельхоз предложил создать спецсчета для расчетов за экспорт

"Газпромбанк создал Центр ценовых индексов, задача которого разрабатывать репрезентативные индексы цен на товары российского экспорта и внутреннего рынка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что расширение охвата российского рынка ценовыми индикаторами снизит непрозрачность и риски в финансовой системе, упростит принятие инвестиционных решений и позволит развивать новые финансовые продукты. При этом центр будет ориентироваться на спрос участников товарно-сырьевых рынков, а обеспечение им котировок в рублях, юанях и других валютах дружественных стран поспособствует переходу к расчетам за товары в национальных валютах.

Газпромбанк обладает "обширной экспертизой и пониманием принципов работы товарно-сырьевых рынков", подчеркнул зампред правления банка Александр Соболь. Россия вошла в десятку крупнейших товарных экспортеров в мире

"Привлечение к работе нового центра аналитиков с опытом работы в том числе и в наиболее известных международных ценовых агентствах позволяет с уверенностью говорить о том, что наши индексы будут пользоваться большим спросом как у компаний, так и у различных финансовых институтов в России и за границей", — добавил он.

В сентябре Газпромбанк сообщал о планах помощи Центру международных и сравнительно-правовых исследований в создании аналитического портала корпоративных финансовых и нефинансовых данных "Мирида", который должен стать доступным широкому кругу пользователей в августе этого года.