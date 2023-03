МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei завершил торги на минимуме за два месяца. Опасения насчет рецессии и возможного кризиса в мировом банковском секторе спровоцировали распродажу рисковых активов, несмотря на то что в выходные была организована сделка по спасению Credit Suisse. Японское правительство оценило стабильность финансовой системы

Nikkei упал на 1,42% до 26 945,67 пункта. Это минимум с 23 января. Индекс более широкого рынка Topix снизился на 1,54% до 1929,30 пункта.

"Я думал, что новости о помощи Credit Suisse будут положительны для рынка, но он упал сильнее, чем я ожидал, — сказал Сигэтоси Камада, управляющий аналитического отдела в Tachibana Securities. — Мировые инвесторы сейчас сторонятся рисковых активов, и рынок Японии снижается в соответствии с этой тенденцией".

Кризис, начавшийся крахом американского банка Silicon Valley Bank, привел к потери уверенности инвесторов в региональных банках США и в европейском Credit Suisse.

В пятницу торги на Уолл-стрит завершились в минусе. Все три основных индекса по итогам сессии сильно ушли на отрицательную территорию, причем сильнее всего среди секторов S&P 500 упали акции финансовых компаний.

В выходные UBS Group AG сообщил, что приобретет Credit Suisse за 3 млрд франков (3,2 млрд долларов) и возьмет на себя до 5,4 млрд долларов убытков. Это вынужденное слияние организовали власти Швейцарии. UBS намерен завершить сделку по поглощению Credit Suisse как можно скорее

В Японии банковский индекс Токийской фондовой биржи потерял 1,88%, тогда как на предыдущей сессии набрал более 1%. Этот индекс с начала месяца лишился 13,6%, показав худший результат наряду со страховым секторов, чьи потери аналогичны.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 1,84%, бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group снизились на 1,67%, а Mizuho Financial Group — на 2,3%.

Все 33 отраслевых субиндекса понесли потери, сильнее всего пострадали акции транспортных компаний, упав на 3,78%.

Акции нефтеперерабатывающих фирм растеряли начальный прирост и опустились по итогам торгов на 0,17%.