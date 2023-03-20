МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Торги на британском фондовом рынке начались со снижения. Акции банков продолжают падать после того, как согласованная на выходных сделка между UBS и его конкурентом Credit Suisse не смогла смягчить опасения насчет глобального банковского кризиса. Швейцарские банки "сильно шокированы" сделкой UBS с Credit Suisse

Индекс FTSE 100 в начале торгов опустился на 0,7% после падения на 1% в пятницу.

Банковский субиндекс Лондонской фондовой биржи понизился на 2,9%, продолжив падение прошлой недели, которое стало сильнейшим более чем за год.

Акции HSBC и Standard Chartered вошли в число аутсайдеров, потеряв 3% и 4,8% соответственно.

UBS в воскресенье договорился о покупке своего проблемного конкурента Credit Suisse за 3,23 млрд долларов. Эта сделка, однако, не смогла улучшить настроение в банковском секторе.

Бумаги Shell и BP подешевели на 1,7% и 1,4% соответственно, тогда как нефтегазовый сектор в целом опустился на 1,7%. Цены на нефть упали более чем на 2%.

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, снизился на 0,9%.